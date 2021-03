Por O Dia

Símbolo do Carnaval carioca por desfilar em pernas de pau e circulando todo o Brasil oferecendo oficinas, a atriz Raquel Potí apresenta o Gigantes de Pedra, que realizará uma produção artística para fortalecer a identidade cultural e artística do bairro onde nasceu, Pedra de Guaratiba, uma vila caiçara na zona oeste do Rio.

O projeto, contemplado pela Lei Aldir Blanc, consiste na elaboração de um documentário sobre personalidades da região, realização de três oficinas de Perna de Pau para moradores, uma oficina de estandarte para elaboração de cinco estandartes dos homenageados, uma oficina de figurino para confecção de 10 figurinos para alunos da oficina de perna de pau e participantes do cortejo e um cortejo-espetáculo.

O cortejo apresentará personagens e fatos históricos do bairro. Além dos participantes das oficinas, serão convidados cinco artistas locais, fortalecendo e visibilizando a identidade caiçara e de talentos do território, que serão os protagonistas no projeto. O conteúdo da produção será oriundo das pesquisas realizadas com membros da comunidade, através de entrevistas, conversas e parcerias com locais.

As oficinas de perna de pau, que começam no dia 16, têm como objetivo incluir os moradores no protagonismo da produção artística, através de uma metodologia criativa e inovadora. Já a oficina de estandartes vai criar elementos cênicos para apresentar simbolicamente as personalidades pesquisadas e homenageá-las publicamente durante o cortejo. Também será produzido um documentário, para registrar patrimônios culturais imateriais da região, que detém conhecimentos acumulados por gerações.

Para saber mais sobre as ações e apoiar o projeto, basta seguir o perfil @fabricadegigantes_. As vagas são gratuitas e limitadas.