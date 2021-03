Placas contendo o nome do estádio deverão fazer menção ao milésimo gol do Pelé Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 20:06

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta terça-feira (9), em discussão única, o projeto de lei que concede o nome Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé- ao estádio do Maracanã.



A mudança engloba ainda o nome Mário Filho (como se chama atualmente o estádio) ao ginásio Maracanãzinho e o estádio de atletismo Célio de Barros. Segundo a proposta, as placas contendo o nome do Maracanã deverão fazer menção ao milésimo gol do Pelé.

“A utilização de nomes de pessoas vivas nos bens pertencentes ao patrimônio público tem sido uma preocupação da sociedade para zelar pelo que é de todos. Mas, nesse caso, essa é uma justa homenagem a uma pessoa reconhecida mundialmente pelo seu legado no futebol brasileiro e pela prestação de relevantes serviços ao nosso país”, justificou o deputado Andre Ceciliano (PT), autor do projeto.



O projeto segue, agora, para o governador em exercício, Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo. Também assinam como coautores os deputados Bebeto (Pode), Marcio Pacheco (PSC), Eurico Junior (PV), Carlos Minc (PSB), Coronel Salema (PSD) e Alexandre Knoploch (PSL).