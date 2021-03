O entregador Felipe Braga, 25 anos, foi baleado na perna e socorrido para o Hospital Salgado Filho Reprodução TV Globo

Rio - A Polícia Civil tenta identificar os autores dos disparos que balearam o entregador de comida por aplicativo Felipe Braga, de 25 anos. O rapaz ficou no meio do fogo cruzado, na noite desta terça-feira (9), no bairro Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio.

Felipe foi baleado na perna e levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Segundo a direção do hospital, ele foi atendido na emergência e liberado após ter sido medicado.

Testemunhas relataram que por volta das 21h homens armados realizavam um assalto na Rua Eulina Ribeiro. Durante o assalto,os bandidos efetuaram os tiros contra um policial a paisana que reagiu a ação criminosa e atingiram a vítima.

O caso foi registrado na delegacia da região e a polícia vai analisar as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os bandidos.

Felipe trabalha em um restaurante da região que estava realizando apenas o sistema Delivery.