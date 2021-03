Aeroporto Santos Dumont têm voos cancelados e atrasados após derramamento de óleo na pista Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 07:43 | Atualizado 10/03/2021 08:39

Rio - Um derramamento de óleo na pista principal do Aeroporto Santos Dumont, na manhã desta quarta-feira, causa atrasos e cancelamentos nos voos. De acordo com a Infraero, dez voos estão atrasados e pelo menos, sete já foram cancelados. No momento, apenas a pista auxiliar está funcionando, mas não há aviões decolando.

A Infraero informou que o vazamento de óleo aconteceu durante uma manutenção de desemborrachamento de pista. Funcionários estão atuando para limpar o local. Ainda não há previsão para a liberação da pista.



