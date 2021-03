Vazamento de gás na Rua Teodoro Sativa Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 12:55 | Atualizado 10/03/2021 14:18

Rio - Um vazamento de gás na Freguesia, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, interditou, na manhã desta quarta-feira, a Rua Teodoro Sativa, no sentido Pechincha, e causou transtorno no trânsito. Segundo informações preliminares, a Cedae estaria fazendo reparos na tubulação de água da via quando a rede de gás foi atingida acidentalmente. De acordo com o Centro de Operações do Rio (COR), a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio), o Corpo de Bombeiros e os técnicos da Naturgy foram acionados ao local.

ATUALIZAÇÃO | FREGUESIA: vazamento de gás ainda interdita uma faixa da via, na altura da Rua Teodoro Sativa, sentido Pechincha. CET-Rio, Bombeiros e Naturgy no local. Rua Teodoro Sativa (foto) fechada. #zonaoeste #freguesia pic.twitter.com/KioHTeUK1j — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) March 10, 2021

Segundo a Naturgy, os técnicos chegaram ao local por volta das 10h34 e o vazamento foi sanado às 11h10.

Em nota, a empresa ainda informou que desenvolveu um guia para obras em vias públicas nos municípios abastecidos por gás canalizado para evitar situações como esta que aconteceu na Freguesia.

"Esse guia recomenda que as concessionárias entrem em contato com a Naturgy antes de executar qualquer trabalho, para obter o cadastro das redes de gás. A Naturgy mantém um cadastro atualizado e equipes especializadas na vigilância e no acompanhamento de obras, que podem orientar a perfuração do solo para evitar que a rede de gás seja atingida".

A Cedae confirmou, em nota, que o incidente na rede de gás ocorreu durante o serviço que estava sendo realizado, nesta quarta-feira, e foi prontamente comunicado à Naturgy.

"A Cedae está atuando no local nas obras de interligação da rede de esgotamento sanitário da Freguesia e adjacências. Com investimentos de cerca de R$ 5,4 milhões, a ampliação do sistema deve ser concluída até o segundo semestre de 2021, operando com a vazão de 7,2 litros por segundo e beneficiando diretamente 2 mil habitantes do Anil e da Freguesia, em Jacarepaguá. O projeto foi dimensionado para atender ao aumento projetado da demanda até 2040, com capacidade de operar com a vazão máxima de aproximadamente 8,7 l/s. As obras incluem o assentamento de mais de 4.500 metros de redes e coletores de esgotos com diâmetros de 150 milímetros. As tubulações vão garantir a captação do esgoto produzido na região e transportá-lo para tratamento na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Barra da Tijuca", informou a empresa.