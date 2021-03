Decreto suspende cobrança do pedágio na Linha Amarela Divulgação / Lamsa

Rio - O prefeito Eduardo Paes reafirmou nesta quinta-feira que o pedágio da Linha Amarela não será cobrado, apesar da posição da Lamsa. A concessionária afirmou, nas redes sociais que voltará a cobrar pedágio de R$ 7,20 a partir da 0h desta sexta-feira (12).

"O pedágio da Linha Amarela não será cobrado", disse o prefeito em coletiva nesta quinta-feira, no Centro de Operações Rio. "Temos audiência semana que vem com o Fux (há uma audiência de conciliação marcada para o dia 16). O Supremo deu uma decisão liminar proibindo a gente de fazer a encampação e determinou que a Lamsa passe a operar, mas não autorizou a cobrança de pedágio", comentou Paes. Na última quarta-feira (10), a prefeitura já havia publicado um decreto em Diário Oficial mantendo a suspensão da cobrança de pedágio.

A Lamsa informou que a partir da 0h da próxima sexta-feira, dia 12, a cobrança de pedágio, será restabelecida na Linha Amarela, no valor de R$ 7,20. Segundo a concessionária, a tarifa é fruto da suspensão da liminar que concedia à Lamsa o direito ao reajuste anual relativo a 2019.

Desde o último dia 5, por decisão da justiça, a Lamsa reassumiu a operação da Linha Amarela. pic.twitter.com/DYYIQLWN3l — LAMSA (@LinhaAmarelaRJ) March 9, 2021

A concessionária retomou integralmente a operação no último dia 5, com os serviços médicos, socorro mecânico, além da manutenção na via expressa. A gestão da via estava com a prefeitura desde setembro do ano passado.