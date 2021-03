Vítima é um militar do Exército de 24 anos Reprodução/Twitter

12/03/2021

Rio - Um militar do Exército foi morto na noite desta quinta-feira (11), na saída 2 da Linha Amarela, próximo à Rua Ramiro Magalhães, na altura do bairro Encantado, na Zona Norte do Rio. O 2º Tenente João Pedro Fontaine Manso, de 25 anos, sofreu uma tentativa de assalto e reagiu. A vítima passava pela via em seu veículo, quando criminosos faziam um arrastão.

O militar reagiu e baleou um dos assaltantes, que não resistiu. Um dos bandidos atingiu o tenente, que também morreu no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local por volta das 20h50. A Polícia Militar também foi acionada. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou perícia.



João Pedro era lotado no 32º Batalhão de Infantaria Leve - Montanha. Com a morte dele, chega a 16 o número de agentes de segurança mortos em 2021 no Rio, sendo 10 PMs, dois militares da Marinha, dois policiais civis, um guarda municipal, um agente do Degase e um militar do Exército.



O Portal dos Procurados divulgou nesta sexta-feira (12), um cartaz para ajudar a DHC a encontrar os responsáveis pela morte do tenente. Quem tiver informações sobre o caso pode procurar o Disque Denúncia pelos telefones 2253-1177 ou 0300-253-1177, pelo WhatsApp (98849-6099), pelo aplicativo Disque Denúncia RJ, além do Facebook e Twiter. O anonimato é garantido.