Agentes da DH Niterói apreendem arma possivelmente usada para matar o policial militar Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 11:46

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam, nesta quinta-feira (11), um homem e duas mulheres suspeitos de envolvimento na morte do policial militar Marcelo Ferrão da Costa. A ação foi em cumprimento de mandados de prisão temporária. Uma arma foi apreendida durante a operação.

O crime ocorreu no dia 23 de fevereiro deste ano, no bairro Barro Vermelho, em São Gonçalo. O PM tentou impedir o roubo de um caminhão frigorífico na região, trocou tiros com os bandidos e foi baleado. A vítima chegou a ser socorrida por policiais militares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Publicidade

Após o fato, os criminosos fugiram, mas bateram com o carro. Imagens de câmeras de segurança flagraram momentos que ocorreram após a ação. Nas imagens é possível verificar um dos acusados correndo após a troca de tiros. Os agentes da DHNSG levantaram informações, identificaram e prenderam o trio.

As investigações continuam para apurar o envolvimento de outros participantes no crime.