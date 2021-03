"Teste do bracinho" poderá ser feito a partir dos três anos de idade em unidades de saúde Divulgação / Alerj

Rio - O governo do Estado do Rio autorizou, nesta sexta-feira (12), hospitais, clínicas e demais unidades de saúde a realizarem o "teste do bracinho" em crianças a partir dos três anos de idade. O 'teste do bracinho' é a checagem feita pelo médico ou enfermeiro da pressão arterial da criança para identificar e prevenir hipertensão arterial infantil e doenças endócrinas, cardíacas e renais.

Quando a aferição da pressão arterial apontar possíveis alterações, a criança deverá ser encaminhada a um atendimento especializado para a realização de exames complementares. O descumprimento da norma resultará em responsabilização administrativa dos dirigentes, de acordo com a lei.

A permissão para a realização do teste está prevista na Lei 9.206/21, de autoria do deputado Rodrigo Bacellar (SDD). A Lei foi sancionada pelo governador em exercício, Cláudio Castro, e publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira.

"Nos primeiros anos de vida, a pressão alta pode ser a manifestação secundária de alguma doença de base, especialmente de doenças renais, endócrinas, cardíacas e pulmonares, como a apneia do sono, por exemplo. Bebês prematuros e crianças que nascem com baixo peso também estão sujeitas a desenvolver hipertensão arterial secundária", explicou o autor da medida.