Por O Dia

Publicado 12/03/2021 16:19 | Atualizado 12/03/2021 16:20

Rio - Um homem foi preso em flagrante nesta sexta-feira por homicídio qualificado depois que matou um vizinho a facadas com golpes no olho. Francisco Rodrigues Rodrigues de Farias foi detido na Feira de São Cristóvão, Zona Norte do Rio, enquanto, segundo a polícia, planejava fugir para casa de parentes no nordeste do país.



Francisco é acusado de ter assassinado o vizinho, que era deficiente, em fevereiro de 2021. Contra ele, havia um mandado de prisão temporária. Para a polícia, houve motivação homofóbica no crime. O suspeito relatou na delegacia que se desentendeu com a vítima, entrou no quarto e desferiu golpes de faca no olho e na barriga do homem, levando-o à morte.

Os policiais da 17ª DP (São Cristóvão) destacam a frieza do autor do crime, que após cometer o assassinato, voltou a seu quarto e dormiu.



Francisco foi encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária.