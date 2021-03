O carro em que os dois ocupantes foi alvejado na Baixada Fluminense Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 17:16 | Atualizado 12/03/2021 17:20

Rio - Dois homens, que não tiveram a identificação divulgada, morreram, na tarde desta sexta-feira no bairro Apolo XI, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, após ter o veículo que eles estavam, metralhado. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 39º BPM (Irajá), foram acionadas para ocorrência, e, chegando lá, encontraram as vítimas já sem vida.

Ainda não há informações sobre o crime, nem quem o teria praticado. A ocorrência está em andamento. Procurada, a Polícia Civil ainda não deu retorno sobre o caso.