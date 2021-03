Defensoria Pública do Rio de Janeiro adia prova preliminar do concurso público. Divulgação

Publicado 12/03/2021 18:40

Rio - A Defensoria Público do Estado do Rio de Janeiro informou, nesta sexta-feira (12), o adiamento da prova escrita preliminar do concurso para ingresso na classe inicial da carreira da Defensoria Pública para o dia 30 de maio de 2021. O principal motivo para o adiamento é o avanço da pandemia no estado fluminense.

Segundo a Defensoria Pública, 45% dos candidatos confirmados para a prova são de outros estados brasileiros. Por isso, a organização do concurso optou por adiar o exame com antecedência para que os candidatos possam planejar o deslocamento na nova data.

Em nota, a Defensoria afirma ser urgente a realização do concurso, pois, atualmente, há 57 cargos vagos, o que coloca em risco o atendimento à população. Ainda ressalta que a pandemia e a crise financeira aumentaram a demanda do órgão.

Além disso, a Defensoria explica que o novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF) a ser pactuado entre o estado do Rio de Janeiro e o governo federal traz incertezas sobre a viabilidade de se realizar o concurso em data posterior.