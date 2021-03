Rio de Janeiro

Três anos de luto: Marielle Franco é homenageada com placa em frente à Câmara Municipal do Rio

Evento contou com a presença da família da vereadora assassinada, do prefeito Eduardo Paes e do deputado federal Marcelo Freixo

Publicado 14/03/2021 16:58 | Atualizado há 2 horas