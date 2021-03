Delegacia de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro Arquivo / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 06:44 | Atualizado 15/03/2021 07:19

Rio - A Polícia Civil tenta identificar os autores dos disparos que balearam um cabo da Polícia Militar em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Segundo informações iniciais, o agente de segurança estava reunido com amigos e familiares no bairro Joaquim Oliveira e reagiu a uma tentativa de assalto, na madrugada deste domingo (14).

Além do policial, uma segunda vítima também foi atingida pelos tiros. Os dois foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, no bairro Nancilândia. O estado de saúde deles é considerado estável.

Publicidade

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada na 71ª DP (Itaboraí). As imagens de câmeras das segurança foram requisitadas para análise.

A PM informou que uma equipe esteve no local, mas não conseguiu localizar os criminosos.

Publicidade

Em 2021, a plataforma Fogo Cruzado mapeou 41 agentes de segurança baleados na Região Metropolitana do Rio: 18 morreram. Dos 41 agentes baleados, 30 eram policiais militares: 11 morreram.