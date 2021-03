Sérgio Zveiter Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 10:18

Rio - O governador em exercício do Rio, Claudio Castro, decidiu recriar a Secretaria de Justiça. A decisão foi publicada, na manhã desta segunda-feira, no Diário Oficial do Estado. A pasta cuidará da relação do governo com o Poder Judiciário.

"Fica criada, sem aumento de despesas, a Secretaria de Estado de Justiça (SEJUS). Também fica criado, sem aumento de despesas, o cargo de Secretario Estadual de Justiça", trecho da decisão publicada no Diário Oficial.

O deputado federal do Democratas, Sergio Zveiter, foi nomeado para assumir a pasta. Zveiter é advogado, já atuou como presidente da OAB-RJ e também do Superior Tribunal de Justiça Desportiva.