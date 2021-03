Painel Covid-19 do município do Rio Reprodução

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou o lançamento da nova versão do 'Painel Rio Covid-19' , em parceira com o Instituto Pereira Passos (IPP). Segundo o órgão, a versão contará com recursos de tecnologia de geoprocessamento, novo layout e novos recursos de informação. A página mostra as principais informações da pandemia, como a quantidade de infectados, índice de letalidade do vírus, número de óbitos, de recuperados, de vacinados, com parte dessas informações georreferenciadas em mapas. Os dados podem ser visualizados de modo geral ou, ainda, filtrados por região.

"É uma forma de não apenas democratizar a informação, mas de fornecê-la de forma prática, dinâmica e de fácil assimilação", comenta Everton Paraguassu, gerente de contas da Imagem Geosistemas, empresa fornecedora da tecnologia utilizada no painel.



O painel foi criado com base em tecnologia GIS (sigla em inglês para Sistema de Informações Geográficas), responsável por agrupar e cruzar as informações oficiais com insumos geográficos. A tecnologia ficou ainda mais conhecida após o sucesso do dashboard criado pela Universidade Johns Hopkins (EUA), que se tornou a fonte de números sobre a pandemia mais confiável do mundo. O painel é atualizado diariamente com informações da Secretaria Municipal de Saúde, da Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde e da Superintendência de Vigilância em Saúde e Centro de Operações de Emergências – COE COVID-19 RIO,



A prefeitura ressalta que essa mesma tecnologia também foi utilizada durante a epidemia ebola, em 2014, que chegou a matar mais de 11 mil pessoas na África Ocidental. "É uma tecnologia bastante explorada em casos de epidemias e pandemias. Visualizar as informações em contexto geográfico nos dá uma noção mais ampla do alcance do problema. É muito útil, principalmente, para auxiliar o poder público na rápida definição de respostas e tomada de decisões", explica Paraguassu.



Confira o painel no link: https://experience.arcgis.com/experience/38efc69787a346959c931568bd9e2cc4