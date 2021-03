Movimentação em bares na Avenida Braz de Pina, em Vista Alegre, na noite do último dia 5 LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA

Por Bernardo Costa

Publicado 18/03/2021 07:00

Rio - Os bares e restaurantes podem ter que voltar a fechar as portas às 17h na cidade do Rio, como havia sido estabelecido no dia 4 pela prefeitura, que ampliou o horário na semana seguinte, até às 21h, após reclamação de empresários do setor. Retroceder no horário foi uma das medidas apontadas pelo infectologista Alberto Chebabo como necessárias para conter o avanço da covid-19, em reunião, na segunda-feira, do comitê científico que assessora prefeitura, do qual faz parte. A medida pode ser adotada pelo governo municipal nesta quinta-feira, quando há a expectativa de uma nova reunião que pode definir medidas mais restritivas na cidade.

Além do retorno ao fechamento de bares e restaurantes às 17h, o infectologista Alberto Chebabo fez outras sugestões à prefeitura, como a proibição de cultos religiosos, ocupação de shoppings e academias em até 40% da capacidade total e redução das atividades presenciais em empresas públicas e privadas, com estímulo ao home-office. Essas medidas também podem ser encampadas pela prefeitura na reunião desta quinta-feira.

Publicidade

"As minhas recomendações são no sentido de ampliar as medidas restritivas na cidade. As últimas medidas anunciadas contribuíram para que o aumento de casos não fosse maior, mas elas necessitam ser ampliadas", comentou Alberto Chebabo, representante da UFRJ no comitê científico da prefeitura e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia.