Rio - O youtuber Felipe Neto deve depor nesta quinta-feira (18) na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática do Rio. Ele foi intimado nesta segunda-feira (15) por ter cometido suposto crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Neto diz que a convocação aconteceu depois que ele fez uma publicação nas redes sociais em que chama o presidente Jair Bolsonaro de genocida, por sua atuação no combate à pandemia do novo coronavírus.

"Trouxeram intimação para que eu compareça e responda por crime contra a segurança nacional, porque chamei Jair Bolsonaro de genocida. Carlos Bolsonaro foi no mesmo delegado que me indiciou por “corrupção de menores”. Eles querem que eu tenha medo, que eu tema o poder dos governantes. Já disse e repito: um governo deve temer seu povo, nunca o contrário. Carlos Bolsonaro, você não me assusta com seu autoritarismo”, publicou ele em uma rede social, junto com a foto da intimação.

O influencer disse ainda que não havia outra palavra que não “genocida” para descrever Bolsonaro, por acreditar na “nítida ausência de política de saúde pública no meio da pandemia”, o que, em sua opinião, colaborou para a morte de milhares de brasileiros pela covid-19. O influencer disse ainda que não havia outra palavra que não “genocida” para descrever Bolsonaro, por acreditar na “nítida ausência de política de saúde pública no meio da pandemia”, o que, em sua opinião, colaborou para a morte de milhares de brasileiros pela covid-19.

"Eu quero dizer a todos que vou enfrentar, como sempre enfrentei, as tentativas de silenciamento por parte desse governo. Vou continuar na mesma posição e sem medo porque esse é exatamente o objetivo principal dessas pessoas", concluiu o youtuber.