Ladrão de bicicletas foi preso por policiais da 28ª DP (Praça Seca) Clarice Castro / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 16:44 | Atualizado 18/03/2021 16:47

Rio - Policiais da 28ª DP (Praça Seca) prenderam, nesta quinta-feira (18), um homem suspeito de furtar bicicletas em um condomínio no bairro Vila Valqueire, na Zona Oeste. O preso, que não teve o nome divulgado, já estava sendo investigado pela unidade por outros crimes na região. Com ele, os agentes apreenderam um cachimbo para fumar crack, um alicate, uma chave tipo philips e um simulacro de pistola.



Segundo as investigações, o ladrão entrava nos locais, levava as bicicletas e vendia para traficantes das comunidades Cidade de Deus e Batan, na Zona Oeste. De acordo com os agentes, ele possui nove antecedentes criminais, sendo cinco condenações por crimes contra o patrimônio, e estava em liberdade condicional desde outubro de 2020. As primeiras passagens pela polícia ocorreram quando o homem ainda era adolescente, quando atuava em vários bairros na capital, como Jacarepaguá, Bangu, Tijuca, Catete, Leblon, Centro, São Cristóvão, Ilha do Governador e Realengo.



Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pelo Justiça pelo crime de furto qualificado. Ele foi encaminhado para o sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.