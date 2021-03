A Praça da Ciência Itinerante tem um convite a fazer aos professores dos ensinos Fundamental I e II de todo o Estado do Rio de Janeiro Governo do Estado

Publicado 19/03/2021 00:00

A Praça da Ciência Itinerante tem um convite a fazer aos professores dos ensinos Fundamental I e II de todo o Estado do Rio de Janeiro. Um passeio pelos campos da Arte, Ciência, Matemática e Biologia, por meio das novas oficinas virtuais elaboradas pelo projeto da Fundação Cecierj, unidade vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

As oficinas são: Artes, Ciência e Vida e Têmpera, ambas com o professor Francisco Lima; Dobrando e Desdobrando: a matemática através do origami, com a professora Rosana Gomes; Água, Saúde e Ambiente, com a professora Célia Maria Santiago; e Modelo didático — Introdução à Biologia viral, com a professora Laura Cordioli. As apresentações serão ministradas em Painel Didático Pedagógico (Padlet) e, por isso, não há limite de vagas.

