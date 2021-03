A guarda Marylin Cezar durante competição de esgrima Acervo pessoal

Publicado 19/03/2021 00:00

E a mulherada continua muito bem representada na segurança da cidade. A guarda municipal Marylin Cezar tem fôlego de atleta. E não é só por causa de sua participação em competições de natação, esgrima e corrida, que já lhe renderam mais de duzentas medalhas.

Com 22 anos de trabalho na corporação, há 19 ela atua no Grupamento de Ronda Escolar, onde mostra muita disposição para lidar com crianças e adolescentes e até trocar o uniforme para se fantasiar de embalagens de sabão e álcool em gel: os personagens ajudam a equipe da servidora a levar informação sobre higiene à população, atividade fundamental em tempos de pandemia.

E não para por aí. A agente é uma das integrantes da Ronda Maria da Penha, lançada recentemente pela corporação. "É mais um desafio que impacta a minha vida, poder ajudar essas mulheres vítimas de violência doméstica", afirma ela.

A história de Marylin virou, no Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8, tema de matéria televisiva. No programa, ela contou, por exemplo, que durante o período em que os estudantes tiveram aulas on-line, os profissionais da ronda aproveitaram para fazer apresentações em praças e condomínios, fantasiados de produtos de limpeza, para conscientizar a população da necessidade de lavar as mãos regularmente, como modo de prevenção ao novo coronavírus.

Em relação às competições esportivas, a guarda coleciona 267 medalhas, sendo 100 de ouro, 80 de prata e 87 de bronze. Do total, 255 foram em competições de natação, oito no pentatlo moderno e quatro em esgrima. Marylin tem, ao todo, 98 medalhas em campeonatos brasileiros, oito medalhas na Copa Mercosul, cinco ouros em campeonato europeu, nove em campeonatos mundiais e cinco em campeonato pan-americano.