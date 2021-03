Por O Dia

Publicado 19/03/2021 00:20 | Atualizado 19/03/2021 01:55

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, decidiu fechar as praias e áreas de lazer da cidade durante o fim de semana, a partir de 0h deste sábado (20), para conter a propagação da covid-19. A informação foi divulgada pela GloboNews nesta quinta-feira (18). Paes vai se reunir com o secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, nesta sexta-feira (19) para divulgar o 11º Boletim Epidemiológico do novo coronavírus no Rio.No encontro, o prefeito e o secretário devem definir as medidas que serão adotadas. Na segunda-feira (22), ele se reúne com o comitê científico. Durante a inauguração do BioParque nesta quinta, Paes disse que nada está descartado para conter o aumento de internações por covid-19. A Prefeitura do Rio considera que os próximos dias vão dar o tom das novas medidas. O lockdown é uma possibilidade.