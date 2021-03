Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí Luciano Belford / Agência O DIA

Publicado 19/03/2021





Acusado de tráfico de drogas é preso durante ação Rio - A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prendeu, nesta quinta-feira, mais um dos acusados de matar o policial militar Marcelo Ferrão da Costa. O crime aconteceu no dia 23 de fevereiro deste ano, no bairro Barro Vermelho, em São Gonçalo. Ele foi morto quando tentava impedir o roubo de um caminhão frigorífico Os agentes chegaram até o criminoso após analisar imagens de câmeras de segurança da região. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária. Um homem e duas mulheres já foram presos por envolvimento na morte do policial militar.Após o fato, os bandidos fugiram, mas bateram com o carro. Imagens de câmeras de segurança flagraram momentos que ocorreram após a ação. Nas imagens é possível verificar um dos acusados correndo após a troca de tiros.As investigações continuam para apurar demais participantes do crime.

Durante diligências para cumprimento do mandado de prisão contra o acusado de matar Marcelo Ferrão da Costa, os agentes também prenderam em flagrante um traficante. Na ação foram apreendidos 496 trouxas de maconha; dois rádios comunicadores; quatro cadernos com anotações do tráfico e um carregador de rádio.