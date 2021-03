Rio bate recorde de hospitalizações por covid-19 Divulgação

Publicado 19/03/2021 13:28

Rio - O Rio de Janeiro está chegando no limite de ocupação de leitos de UTI na rede SUS para covid-19. O estado registrou, nesta sexta-feira, 85,1% de taxa de ocupação de leitos de UTI e 65,6% de enfermaria, com 391 pessoas na fila de espera por um leito. Já a capital contabilizou o maior número de pessoas internadas em CTI desde o início da pandemia, com 1.199 hospitalizações, sendo que 653 pacientes estão internados em UTIs.

Segundo o Painel Covid-19 do governo do estado, há 278 pessoas ocupando leitos de UTI e 113 em enfermaria, com tempo médio de espera por um leito de UTI de 8 horas e por leito de enfermaria de 2 horas.

O Estado do Rio contabilizou, nesta sexta-feira, 2.950 casos confirmados de covid-19 e 109 óbitos pela doença, com 918 casos de pessoas recuperadas.

Já na cidade do Rio, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a taxa de ocupação de leitos de covid-19 de UTI está em 95% e de 84% em enfermaria, sendo 653 pessoas internadas em UTIs, 679 leitos operacionais e 776 leitos de capacidade instalada. Segundo o Painel Covid-19 da SMS, há 65 pessoas na fila de espera por um leito de UTI na rede SUS.

Nas últimas 24 horas, foram confirmados 1.645 casos de covid-19 no município do Rio, com 208 casos graves de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), e 51 óbitos pela doença. Desde o início da pandemia, já foram registrados 216.908 casos confirmados do coronavírus, com 44.933 casos graves SRAG e 19.583 óbitos.

Novos leitos

prefeito do Rio, Eduardo Paes, fez um apelo ao Governo Federal, na manhã desta sexta-feira, para que disponibilize os leitos da rede federal na cidade do Rio para que sejam regulados pelo Estado. Paes reforçou que a capital não precisa de hospitais de campanha e classificou o uso deste tipo de equipamento no ano passado como "genocídio". Paes disse que no momento há entre 300 e 350 leitos da rede federal que poderiam ser abertos na cidade.