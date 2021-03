Ações resultaram no fechamento de 255 estabelecimentos e 238 multas a restaurantes, bares e ambulantes Divulgação/Seop

Publicado 19/03/2021 14:33

Rio - Após sete dias de fiscalizações das medidas impostas pela Prefeitura do Rio pelo decreto de número 48.604, foram registradas 6.880 autuações, entre multas e interdições a estabelecimentos, não utilização de máscaras, aglomerações, infrações de trânsito, reboques, encerramento de feiras, apreensões de mercadorias de ambulantes, com 255 estabelecimentos fechados e 238 multas a bares, restaurantes e ambulantes.

Apenas no sétimo dia de operações foram registradas 1.217 ações, com 25 estabelecimentos fechados e 71 multas a ambulantes, restaurantes e bares. Apenas no sétimo dia de operações foram registradas 1.217 ações, com 25 estabelecimentos fechados e 71 multas a ambulantes, restaurantes e bares.

As fiscalizações foram realizadas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), juntamente com a Guarda Municipal, Instituto de Vigilância Sanitária e o apoio da Polícia Militar e ocorreram com os comboios em diversos pontos da Zona Sul, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Madureira, Marechal Hermes e Bento Ribeiro, além de atuações destacadas da Guarda Municipal por todo o município do Rio de Janeiro.

As forças-tarefas atuaram em locais que apresentavam altos índices de aglomeração e também registros de denúncias na central 1746 da Prefeitura do Rio.