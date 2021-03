(Arquivo) Movimentação na Praia do Arpoador Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 14:38

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) irá montar um esquema de fiscalização das praias neste fim de semana, durante o decreto que restringe o banho de mar e a prática de esportes na areia. A determinação tem como objetivo conter a disseminação do coronavírus na cidade do Rio.

Segundo a secretaria, haverá ocupações prévias de pontos específicos da orla, além da atuação dos comboios que farão as fiscalizações nas praias pela manhã. A ação também contará com o apoio das câmeras no Centro de Operações Rio.

Publicidade

O Secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, destacou que o momento é de ficar em casa e reduzir a circulação de pessoas na rua.

"Não é o momento de praticar esporte na praia ou tomar banho de mar. A gente tem a nova variante do vírus, a P1, que está circulando intensamente na cidade, que pode ser mais grave. Pessoas vão morrer. Não é o momento nem de perguntar se pode fazer festa ou tomar banho de mar. Tem que ter consciência de ficar em casa", afirmou Soranz.

Publicidade

De acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira, foram identificados, nesta semana, 11 novos casos de variantes de covid-19 na cidade. Destes, 9 são de moradores do Rio. No total, são 54 casos no município do Rio, sendo 22 moradores da cidade.