Cláudio Castro se reunirá com Eduardo Paes nesta sexta-feira Wilton Junior/Estadão Conteúdo

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 16:37 | Atualizado 19/03/2021 19:52

Rio - O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou, nesta sexta-feira (19), a abertura de mais 300 leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) para pacientes com a covid-19. O governador utilizou seu Twitter para informar que os novos leitos ficarão em unidades de saúde da rede privada e serão pagos pelo Estado. Para isto, foi publicado um Chamamento Público, no Diário Oficial, para credenciamento de leitos de UTI e de enfermaria clínica.

O anúncio desta licitação chega no mesmo dia em que Castro anuncia que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se comprometeu a abrir 150 leitos na rede federal . Estes leitos serão oferecidos para pacientes com covid-19, em parceria com o Governo do Estado e a iniciativa privada.

Publicidade

Em nota, o Ministério da Saúde informou que, para dar continuidade ao apoio aos estados, municípios de Distrito Federal, foram autorizados, em março, 124 leitos de UTI exclusivos para o tratamento de pacientes graves com covid-19 no estado do Rio de Janeiro. Outros 20 aguardam publicação de portaria para liberação de recursos nos próximos dias.



"Ressaltamos que os leitos autorizados serão mantidos enquanto for necessário. O valor do custeio de leito é de R$ 1,6 mil por dia, pago ao gestor local, mesmo se o leito não estiver ocupado", diz a pasta.

Ainda nesta sexta-feira, o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, fez um apelo ao Governo Federal para que disponibilize os leitos da rede federal na cidade do Rio para que sejam regulados pelo Estado. Paes disse que negocia com o Ministério da Saúde a disponibilização do Hospital da Lagoa e de Ipanema para abertura de novos leitos com a Prefeitura e o Governo do Estado com apoio da iniciativa privada.

Publicidade

Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Prefeitura do Rio, a cidade está com 653 pessoas internadas em UTIs, 679 leitos operacionais e 776 leitos de capacidade instalada.