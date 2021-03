A taxa de ocupação de UTI para a covid-19 aumentou de 80,8% para 85,9% Divulgação/Beto Franzen

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 18:02

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira (19), 618.284 casos confirmados e 34.830 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2.354 novos casos e 135 mortes. Entre os casos confirmados, 575.325 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 é de 85,9%. Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria é de 67,2%.

Publicidade

Nesta sexta-feira, o Rio bateu novo recorde de hospitalizações por covid-19 e atualmente tem a maior fila de espera por leito de UTI, chegando a 391 pessoas. Já a capital contabilizou o maior número de pessoas internadas em CTI desde o início da pandemia, com 1.199 hospitalizações, sendo que 653 pacientes estão internados em UTIs.

Paes apela abertura de leitos a Ministério da Saúde e diz que Rio não precisa de hospitais de campanha

Publicidade

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, fez um apelo ao Governo Federal na manhã desta sexta-feira para que disponibilize os leitos da rede federal na cidade do Rio para que sejam regulados pelo Estado . Paes reforçou que a capital não precisa de hospitais de campanha e classificou o uso deste tipo de equipamento no ano passado como "genocídio". O secretário municipal de Saúde disse que o Rio tem o maior número de pessoas internadas em CTI desde o início da pandemia.

Paes disse que no momento há entre 300 e 350 leitos da rede federal que poderiam ser abertos na cidade. "Fica o apelo ao ministro da Saúde para que a rede federal possa abrir e colocar na regulação estadual os leitos federais existentes no Rio de Janeiro. Ninguém precisa fazer hospital de campanha no Rio de Janeiro. Sempre foi desnecessário", completou.

Publicidade

Rio terá praias fechadas no fim de semana; estacionamento nas orlas está proibido