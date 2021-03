Por O Dia

Publicado 19/03/2021 07:13 | Atualizado 19/03/2021 09:00

Rio - A Prefeitura do Rio publicou nesta sexta-feira (19) no Diário Oficial da cidade um novo decreto aumentando as restrições para conter a propagação da Covid-19. O novo texto determina o fechamento das praias. O prefeito Eduardo Paes durante a inauguração do BioParque, na quinta-feira, afirmou que não descarta a possibilidade de lockdown no município Na semana passada, Paes já havia anunciado restrições mais enérgicas . Inicialmente o acesso às praias está proibido para este fim de semana, da 0h de sábado (20) até as 5h de segunda-feira (22).A nova determinação proíbe a permanência nas areias em qualquer horário. A prefeitura também incluiu a prática de esporte, o comércio ambulante e o banho de mar. As áreas de lazer nas orlas, nas avenidas Delfim Moreira, Vieira Souto e Atlântica e no Aterro do Flamengo, estão suspensas.