UTIs de hospitais públicos da capital nunca estiveram com tantos pacientes internados

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 15:42 | Atualizado 18/03/2021 16:09

Rio - Nesta quinta-feira, a capital do Rio alcançou o maior número de pacientes internados com covid-19 em hospitais públicos. De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, 637 leitos de UTIs estão ocupados, de um total de 776, representando 95% das vagas disponíveis. Este é o maior número desde o início da pandemia, quando a população ainda podia contar com os leitos dos hospitais de campanha.

Outro aumento registrado foi no número de pessoas na fila de espera por um leito de UTI. Na capital e na baixada, há 187 pessoas na fila à espera de um leito. Somente no município do Rio, de acordo com dados do Painel Rio Covid-19, 48 pessoas aguardam por um leito de UTI na rede SUS. Em todo o estado, são 338 pessoas na fila de espera para internação, 276 esperam vaga na UTI e outros 62 pacientes aguardam vaga para um leito na enfermaria. A nível de comparação, no dia 1 de março havia 37 pessoas na fila de espera por um leito, 25 para UTIs e 12 para enfermaria.



Total de internados



Atualmente, a capital do Rio chegou ao número de 1.271 pessoas internadas. Se comparado com os últimos dois dias, o número está aumentando gradativamente. Na terça-feira (16) eram 1.152 pessoas, na quarta-feira houve um aumento de 72 internações, chegando a 1.224.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 é de 82.9%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 64.1%.



Para conter o aumento de internações por covid-19 no Rio,

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira, 612.980 casos confirmados e 34.586 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 4.093 novos casos e 141 mortes. Entre os casos confirmados, 569.531 pacientes se recuperaram da doença.Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 é de 82.9%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 64.1%.Para conter o aumento de internações por covid-19 no Rio, o prefeito Eduardo Paes não descarta o fechamento completo da cidade e a adoção de barreiras sanitárias . Na sexta-feira (19), a prefeitura vai divulgar um boletim epidemiológico e novas medidas restritivas já poderão ser anunciadas. O próximo fim de semana será fundamental para avaliar, na próxima segunda-feira, se as regras serão endurecidas, inclusive com ampliação de horário da proibição de permanência na rua, a suspensão de cultos e o fechamento de parte do comércio.

Via Twitter, Paes adiantou que "certamente" uma medida que deve ser tomada é a de antecipar feriados de abril para o mês de março: Tiradentes, dia 21, e São Jorge, dia 23. O mês ainda tem a Sexta-Feira Santa, dia 2, e o domingo de Páscoa. A prefeitura ainda decidirá as novas datas.