Alexandre Macieira / Riotur / Divulgação

19/03/2021

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, na noite desta sexta-feira, que irá fazer uma intervenção de forma temporária na operação e gestão do BRT. A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), em parceria com diversos órgãos municipais, vem trabalhando no planejamento da operação para melhor atendimento à população.

De acordo com a prefeitura, o principal objetivo é requalificar o sistema BRT e assegurar a continuidade da prestação do serviço. Logo nos primeiros dias da intervenção, está previsto um levantamento técnico da condição atual da frota fora de circulação e uma avaliação dos serviços necessários para a manutenção dos ônibus, visando o retorno do maior número possível de articulados.

Outras ações programadas são a reabertura de estações fechadas, melhorias de infraestrutura, reforço da segurança nas estações e o combate ao calote. Será realizada ainda uma avaliação periódica das estações para o planejamento e execução de ações conjuntas com outras secretarias.

Os trabalhos serão coordenados pela SMTR. Cabe ressaltar que a equipe de intervenção trabalhará com estrutura e pessoal já existentes, para otimizar a produtividade. Os órgãos municipais envolvidos são as secretarias de Ordem Pública, Conservação, Infraestrutura e as subprefeituras da Zona Oeste, Zona Norte, Jacarepaguá e Barra da Tijuca, além da Cet-Rio, Rioluz, Comlurb e Centro de Operações Rio.