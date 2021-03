A AgeRio se reuniu com a Secretaria de Estado de Cidades para discutir formas de fortalecer os setores de Eventos e Turismo de Petropólis Divulgação / AgeRio

Rio - O fortalecimento aos setores de Eventos e de Turismo de Petrópolis foi tema de reunião, nesta sexta-feira (19), na Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio). O presidente da Agência, André Vila Verde, se reuniu com o subsecretário estadual de Cidades, Bernardo Rossi, e o presidente do Conselho de Administração da AgeRio, Vinícius Sarciá. Juntos, os oficiais pensaram em formas de auxiliar os setores que foram muito afetados pela crise econômica causada pela pandemia do coronavírus.

"A partir das estratégias iniciais traçadas na reunião desta sexta-feira, vamos agendar um encontro com empresários de Petrópolis e apresentar as linhas de crédito da AgeRio. É importante fazer chegar os recursos a quem de fato necessita. Além disso, podemos fomentar microempreendedores locais e aquecer a economia da cidade", afirmou André Vila Verde, presidente da AgeRio.



Já Bernardo Rossi, subsecretário de Cidades, destacou que os municípios fluminenses precisam de atenção especial do Governo do Estado do Rio no atual momento de retomada dos setores atingidos pela crise. "É preciso que o governo apresente soluções para que as empresas e os empreendedores consigam superar os desafios impostos pela pandemia. A Secretaria de Cidades atuará de forma conjunta com a AgeRio para apresentar soluções de financiamento para os setores que precisam de recursos", garantiu Rossi.



O presidente do Conselho de Administração da AgeRio, Vinicius Sarciá, complementou relembrando o objetivo da AgeRio de auxiliar no crescimento econômico de setores da região. "É importante estreitar o relacionamento com empresas e empreendedores locais e possibilitar que todos tenham a oportunidade de prosperar no atual cenário financeiro. Além de Petrópolis, nossa intenção é ampliar a rede de conhecimento com demais municípios fluminenses", explicou Sarciá.