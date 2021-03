Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da PM, em Sulacap Cléber Mendes/Agência O Dia/Arquivo

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 07:46 | Atualizado 20/03/2021 08:06

Rio - A Polícia Militar do Rio irá investigar denúncias de agressões a alunos Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da PM (CFAP), em Sulacap, na Zona Oeste.

A informação publicada pelo portal G1 diz que alunos da 2ª Companhia sofreram lesões depois de serem agredidos repetidas vezes com uma uma vara de madeira. As denúncias foram repassadas para o comando do CFAP.

A informação foi publicada nesta sexta-feira (19) nas redes sociais do Centro de Formação. Em um trecho do texto, o comandante explica que "o instrutor adotou procedimento não recomendado pelos órgãos de ensino da corporação".

Diante do fato, foi determinado o afastamento imediato do instrutor e a abertura de inquérito policial interno para apuração.

A Secretaria Estadual de Polícia Militar disse que acompanha o fato e também abriu inquérito para apurar as denúncias. "Depoimentos serão colhidos e os alunos envolvidos no caso passarão por exames de corpo de delito", disse a PM.