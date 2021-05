Formatura da última turma de praças da PM realizada em dezembro de 2020 CcomSoc/SEPM

O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) da Secretaria de Estado de Polícia Militar receberá, no início de junho, mais 400 alunos. Eles passarão a reforçar o policiamento preventivo ostensivo em todo o Rio de Janeiro já no primeiro semestre do ano que vem. Será quase um ano de aprendizado teórico e prático.

Esse grupo ainda é remanescente do concurso realizado pela corporação em 2014 — e que ainda há aprovados à espera de convocação. A Polícia Militar ressalta que as convocações são feitas a partir de dois critérios: disponibilidade física para formação de novas turmas no CFAP e limite de vagas regulado por legislação estadual específica.

De acordo com a corporação, no momento, 1.382 alunos estão em processo de conclusão do curso, dividido em três turmas, que já têm formaturas previstas para este ano: em 15 de julho, 16 de agosto e 27 de dezembro.

O comandante do CFAP, coronel Rubens Castro Peixoto Júnior, lembra que o ingresso dessa nova turma em junho "é resultado de um grande esforço para recompor o efetivo da corporação".

A SEPM destaca que, "além das dificuldades de recuperação da estrutura física das companhias do CFAP e, assim, dar continuidade ao processo de formação de novos policiais, a área pedagógica da PM foi muito impactada pelas restrições impostas pelas autoridades sanitárias após o surgimento da pandemia da covid-19", em março de 2020.

Das cinco companhias do CFAP, quatro estão em plenas condições de funcionamento e uma vem sendo utilizada parcialmente.