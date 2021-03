Leitos de UTI para pacientes com coronavírus Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 14:29 | Atualizado 20/03/2021 14:31

Rio - O estado do Rio de Janeiro chegou a 481 pessoas esperando por leitos de covid-19. De acordo com o painel da prefeitura, a taxa de ocupação na rede SUS da capital está em 96% na UTI e 82% na enfermaria. Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Miguel Pereira, Miracema, Paraíba do Sul, Rio das Flores, Sapucaia, Seropédica, Sumidoro, Três Rios e Vassouras, por exemplo, tem 100% dos leitos ocupados.

Ainda de acordo com os dados, a taxa de ocupação de leitos SUS na capital está em 96% na UTI e 82% na enfermaria. Ao todo, 122 pessoas esperam por um leito na cidade do Rio.

Mortes do estado

sexta-feira (19), A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta 618.284 casos confirmados e 34.830 óbitos por coronavírus no estado . Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2.354 novos casos e 135 mortes. Entre os casos confirmados, 575.325 pacientes se recuperaram da doença.

O estado bateu novo recorde de hospitalizações por covid-19 e atualmente tem a maior fila de espera por leito de UTI. Já a capital contabilizou o maior número de pessoas internadas em CTI desde o início da pandemia, com 1.199 hospitalizações, sendo que 653 pacientes estão internados em UTIs.