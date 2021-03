O caso aconteceu na frente da 75ªDP (Rio do Ouro), em São Gonçalo Reprodução

Por Anderson Justino e Carolina Freitas

Publicado 20/03/2021 15:55 | Atualizado 20/03/2021 15:58

Rio - Um homem, que não teve a identificação revelada, morreu na tarde deste sábado após fazer a família da ex-namorada de refém no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O criminoso teria saído da cadeia há uma semana após cumprir pena por roubo e tráfico de drogas.

De acordo com as primeiras informações, o homem procurou um tio da ex-companheira e exigiu que ele fosse levado até a casa dos ex-sogros no bairro do Jóquei, também em São Gonçalo. Chegando no local, o criminoso, que vestia uma roupa camuflada e portava uma arma, ameaçou os pais da menina e pediu para ir até Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde a ex-namorada estava morando.

Sob ameaças, todos os familiares da ex-companheira do criminoso entraram em um veículo e foram em direção ao local exigido. Dentro do carro, o homem, que estava visivelmente alterado, ingeria bebida alcoólica e apontava a arma para as vítimas. Em determinado momento, ele chegou a apontar a arma para a mãe da menina e o pai reagiu tentando desarmá-lo.

Durante a discussão, que aconteceu em frente a 75ª DP (Rio do Ouro), o criminoso foi atingido por dois disparos e morreu logo em seguida. O pai chegou a ser baleado na mão e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Estadual Azevedo Lima. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).