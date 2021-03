Axel Grael, prefeito de Niterói Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Publicado 20/03/2021 16:49 | Atualizado 20/03/2021 16:58

Rio - O Prefeito de Niterói, Axel Grael, usou sirenes da Defesa Civil para alertar moradores da cidade sobre a gravidade da crise e as preocupações com o momento da covid-19. Grael esteve nesta tarde no Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil. O alerta, que é emitido ao vivo para diversas comunidades, pediu aos niteroienses que evitem aglomerações para não haver uma piora do momento atual.



“Niterói está em uma situação melhor do que em outras cidades, mas ainda assim em um momento de muita preocupação. Se a gente não tomar as providências necessárias neste momento, se as pessoas não mantiverem o afastamento social, evitando aglomeração, teremos, em alguns dias, uma situação muito mais difícil para administrar”, ressaltou o prefeito.

Axel afirmou ainda que a prefeitura está fazendo um esforço para proteger a cidade de Niterói e salvar vidas. "Retomamos a sanitização, vamos distribuir nova remessa de máscaras, manteremos a fiscalização e estamos buscando todas as formas possíveis de comprar vacinas e acelerar a imunização".

Além disso, citou a prorrogação dos programas de auxílio social que estão mantidos até julho, como o Renda Básica Temporária, que apoia 50 mil famílias com R$ 500 por mês, e o Empresa Cidadã, que está garantindo cerca de 12 mil empregos em Niterói.



Nesta sexta-feira (19) o prefeito divulgou no Facebook que as medidas restritivas na cidade foram prorrogadas pelo menos até a próxima terça-feira (23).

As determinações em vigor reforçam iniciativas para o combate à Covid-19, devido ao aumento de casos e alterações no indicador síntese de monitoramento da doença. Com a prorrogação, fica mantida a determinação de que bares e restaurantes podem ficar abertos até 18h.

Música ao vivo não é permitida. Os estabelecimentos comerciais de rua abrem às 10h e fecham às 19h. Shoppings centers abertos de 12h às 22h. O objetivo dessas alterações é diminuir a concentração de passageiros utilizando o transporte público nos mesmos horários.

O funcionamento dos quiosques das praias está suspenso, assim como a prática de atividades e esportes coletivos. As atividades individuais estão permitidas. A permanência de indivíduos em espaços públicos entre 23h e 5h está proibida.

A circulação de pessoas não está restrita, mas não será permitido parar em espaços públicos e gerar aglomerações. Além disso, está recomendado o home office para 50% de funcionários da iniciativa privada e da administração municipal. Respeite as medidas restritivas e o uso de máscaras. Seja responsável e ajude a salvar vidas.