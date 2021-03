Suspeito capotou com carro roubado em São Gonçalo Divulgação/PMERJ

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 11:23 | Atualizado 21/03/2021 13:55

Rio - Policiais do 35º BPM (Itaboraí) prenderam, na noite de sábado (20), um homem por roubo de carro no Jardim Itambi, no município de Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. O suspeito, que não teve a identidade revelada, estava dirigindo na contramão na BR-493 com um veículo que teria sido roubado em São Gonçalo. Em tentativa de fuga, ele capotou com o carro e tentou fugir a pé, mas foi detido.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe policial estava em patrulhamento pela BR-493 quando se deparou com o veículo trafegando na contramão.

No interior do automóvel foi encontrado uma réplica de pistola, que foi apreendida pelos agentes, em meio a outros pertences. O carro, um telefone celular, cartões de banco e R$ 73 em dinheiro da vítima foram recuperados.

No local, o proprietário do veículo reconheceu o suspeito que havia realizado o roubo. O homem, que já teria uma passagem na polícia por tráfico de drogas, foi conduzido à 71ªDP (Itaboraí) e em seguida, para a 73ª DP (Neves).

De acordo com a 71ª DP (Itaboraí), o homem autuado em flagrante pelo crime de furto.