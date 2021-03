A Cidade das Artes reabre os trabalhos com eventos que vão homenagear as mulheres Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 00:00

A Cidade das Artes foi o cenário para a gravação da peça A melhor versão, que estreia neste sábado, às 21h, no Youtube. O texto inédito de Julia Spadaccini foi encenado no Teatro de Câmara e Sala Eletroacústica, onde a equipe se reuniu por nove dias (de acordo com os protocolos de segurança, todos foram testados para a Covid-19), e poderá ser visto através do link www.sympla.com.br/amelhorversao, gratuitamente, até o dia 30 de maio. No elenco estão Ana Paula Secco, Armando Babaioff e Michel Blois.

Para garantir maior acessibilidade, a filmagem terá a inclusão de libras. Após a sessão de estreia, será realizado um bate-papo com os criadores do projeto. Duas oficinas gratuitas, uma de produção, ministrada pela produtora Liliana Mont Serrat; e outra de atuação, ministrada pelo ator Michel Blois, também compõem o projeto.

O texto percorre cinquenta anos da história da família composta por Osmarindo (Babaioff), Gilda (Ana Paula) e Gilsinho (Michel), destacando os anos de 1976, 1985 e 2020. Com inspiração no universo do dramaturgo Nelson Rodrigues, mestre em expor as contradições dos setores conservadores da sociedade brasileira, Julia Spadaccini alia aos contornos da peça as sutilezas psicológicas do sistema que sustenta tal estrutura.

De acordo com a autora, o texto tem o intuito de fazer o espectador se questionar sobre a validade dessa "melhor versão" e a quem ela atende. Nessa investigação, ficou evidente que é uma pressão que atinge a todos e que não tem só a ver com papéis, mas com uma ordem social que pretende regular comportamentos. "A narrativa de pai, mãe e filho como fonte inesgotável de reflexões ainda atrai o público nacional", afirma a autora.