Policias Civil do Rio e São Paulo cumprem mandados de busca e apreensão contra quadrilha do Whatsapp Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 12:24

São Paulo – Uma pessoa foi presa em flagrante, na manhã desta quinta-feira (25), durante uma ação da Polícia Civil do Rio com apoio da Polícia Civil de São Paulo. A operação, batizada como ‘Zap Zap’, foi contra uma quadrilha que aplicava golpes através do aplicativo de conversa WhatsApp.

Agentes da Delegacia do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, e da Delegacia do Aeroporto Internacional de Guarulhos, cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados, no Rio e em São Paulo. Os crimes praticados pelo bando são de estelionato, invasão de dispositivo informático, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Publicidade

Jackson Costa Silva, conhecido como ‘Gordo ou Peitinho’ foi detido em sua casa, na capital paulista. A polícia chegou ao local no momento em que ele usava um perfil fake de um restaurante no bairro Moema para oferecer cupons desconto.

Investigações apontam que as vítimas tinham seus números de telefone hakeados pelos bandidos. Em seguida, através do aplicativo WhatsApp, a quadrilha mandava mensagem aleatória para contatos das vítimas com pedidos de empréstimo.

Publicidade

A Delegacia do Aeroporto do Galeão iniciou as investigações a partir do registro de uma vítima do bando.

“Apreendemos material como dispositivo eletrônico que vai robustecer o inquérito. Tivemos êxito na operação”, disse o delegado Adriano França.