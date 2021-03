Recadastramento do auxílio habitacional Divulgação/Prefeitura

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 00:00

Em razão das medidas restritivas de proteção à vida anunciadas pela prefeitura, a Secretaria Municipal de Habitação (SMH) vai prorrogar o recadastramento do Auxílio Habitacional Temporário (AHT). A atualização cadastral, que será interrompida hoje, deverá ser retomada no dia 05 de abril e estendida ao longo do mês. A data será informada pelos canais oficiais da secretaria.

Desde o dia 1º de fevereiro, quando o recadastramento foi iniciado, cerca de 2.500 beneficiários compareceram para atualizar seus dados cadastrais. Atualmente, há um total de 4.384 pessoas cadastradas para receber o auxílio. O processo estava sendo feito presencialmente na sede da Guarda Municipal, após pré-agendamento, seguindo todos os protocolos sanitários.

O recadastramento, realizado pela Coordenadoria de Ações Socio-Habitacionais da SMH, é essencial para a manutenção do pagamento e faz parte de um processo de averiguação minucioso que está em curso na secretaria para reavaliar benefícios concedidos nos últimos anos.