Publicado 25/03/2021 15:39

Rio - Policiais da 88ª DP (Barra do Piraí) prenderam, nesta quinta-feira, um homem de 22 anos suspeito de agredir a ex-namorada com golpes de estilete no centro de Barra de Piraí. Segundo informações, ele perseguia a vítima por não aceitar o fim do relacionamento. O nome do preso não foi divulgado.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia e relatou que o ex-namorado era extremamente possessivo e a ameaçava de morte caso procurasse a delegacia. Ela relatou sofrer relacionamento abusivo, com agressões físicas e verbais. No entanto, apesar de ter passado por diversos episódios, sempre teve mede de denunciar.



Ainda de acordo com os agentes, ao ver o criminoso chegar preso na delegacia, a mãe da vítima o chamou de covarde e disse que agora ele ira pagar o que fez à Justiça.



Denuncie casos de violência doméstica

Dados da Polícia civil mostram que a maioria dos casos de violência doméstica são subnotificados, sequer chegam ao conhecimento da polícia. É muito importante que as mulheres se encorajem e denunciem os agressores.

Todos os casos serão analisados e terão resposta firme. É preciso combater com contundência todo tipo de violência contra a mulher, seja física, sexual, patrimonial e psicológica.