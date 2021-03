Os trens serão doados ao estado, e o objetivo é que eles sejam usados para turismo em cidades do interior Alerj / Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 17:50

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em discussão única, nesta quinta-feira, o projeto de lei 3.919/21, dos deputados Gustavo Tutuca (MDB) e André Ceciliano (PT), que tomba por interesse turístico, histórico e cultural os cinco trens suíços da década de 1970 que operaram na estrada de ferro do Corcovado até o ano de 2019.

A medida será encaminhada para a sanção do governador em exercício, Cláudio Castro, e será publicada em Diário Oficial extra ainda nesta quinta-feira.

“A nossa preocupação é que esses trens pudessem ser erroneamente destinados como sucata. Com essa medida, nós salvamos um patrimônio de interesse turístico do nosso estado”, declarou o deputado Gustavo Tutuca. Segundo o parlamentar, o leilão dos trens, programado para o fim de março pelo ICMBio, foi cancelado pela instituição.

Os trens serão doados ao estado, e o objetivo é que eles sejam usados para turismo em cidades do interior que tem estradas de ferro como Miguel Pereira, Mendes, Japeri, Paracambi, Vassouras e Paty do Alferes. “Retornado à Secretaria de Turismo, vamos conversar com os municípios para definir o melhor uso desse patrimônio”, completou Tutuca.