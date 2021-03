Jardim Botânico do Rio permitirá apenas caminhadas no Arboreto durante o feriado de dez dias decretado pela Prefeitura Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

fase vermelha de seu Plano de Reabertura, entre os dias 26 de março e 4 de abril. Esta é a fase mais restritiva, quando apenas o Arboreto está liberado para caminhadas dos visitantes. Rio - Respeitando o decreto municipal que institui dez dias de feriado no Rio de Janeiro para controlar a transmissão do coronavírus , o Jardim Botânico (JBRJ) funcionará nade seu Plano de Reabertura, entre os. Esta é a fase mais restritiva, quando apenas o Arboreto está liberado para caminhadas dos visitantes.

O serviço de carrinhos elétricos, as visitas guiadas e as atividades de fotografia profissional estão suspensas. Os estabelecimentos dentro do Jardim Botânico como Centro de Visitantes, loja de souvenirs e parque infantil estarão fechados, assim como a exposição sobre o Parque Nacional do Carapaó.

A partir de sexta-feira (26), o restaurante, o café, a lanchonete (quiosque) e a área das mesas de piquenique também estarão fechadas. O JBRJ aconselha os visitantes a levarem suas próprias garrafas com água, pois os bebedouros continuam lacrados.

O ingresso de visitantes por hora será reduzido para 210 pessoas, correspondendo a 40% da capacidade do local. As visitas devem ser agendadas com antecedência no sistema agendamentovisita.jbrj.gov.br

A equipe do JBRJ reforça que é obrigatório o uso de máscara cobrindo boca e nariz durante a permanência no espaço. A regra se aplica a todos os visitantes, exceto para crianças de até 3 anos de idade, pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou outras deficiências que as impeçam de usar a máscara de forma adequada. Nos casos de deficientes, é necessário apresentar declaração médica, que pode ser obtida por meio digital.

Confira todas as regras da Fase Vermelha do Plano de Reabertura do Jardim Botânico do Rio aqui