Foram 129 casos de novas variantes da covid-19 identificados nesta semana Yuri Eiras / Agência O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 26/03/2021 09:01 | Atualizado 26/03/2021 12:41

Rio - O Rio identificou 129 casos das novas variantes do coronavírus somente esta semana, sendo 123 de moradores da cidade. Os dados não dizem respeito exatamente a infecções ocorridas nos últimos sete dias, mas aponta uma circulação bem maior de variantes este mês na capital. Ao todo, foram registrados 183 casos desde que as variantes começaram a circular.

No boletim epidemiológico do dia 11 de março, o número de casos das novas cepas estava em 43. Em duas semanas, o número triplicou.



"Recebemos os resultados laboratoriais de 129 identificações de novas variantes, 123 de moradores. No total, são 183 casos no município, sendo 145 moradores. A princípio, temos a predominância da variante P.1 (137 casos), e da B.1.17 (7). A maioria não evoluiu para situações mais graves. Foram 16 óbitos nesse total", explicou Márcio Garcia, subsecretário de Vigilância Epidemiológica, na apresentação do 12º boletim epidemiológico.

O aumento no número de registros de casos de novas variantes se deve, em grande parte, a um maior investimento nas pesquisas. Além da Fiocruz e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade de São Paulo (USP) também tem observado a movimentação das cepas no Rio. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, explicou que 83% do total das novas variantes é da P.1., identificada primeiro em Manaus.