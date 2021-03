Via Lagos REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 12:02 | Atualizado 26/03/2021 13:51

Rio - Motoristas que passam pela Via Lagos na manhã desta sexta-feira (26) enfrentam trânsito lento em um trecho da rodovia. Além da movimentação de veículos, uma barreira sanitária na altura de São Pedro da Aldeia, sentido Região dos Lagos, fiscaliza quem poderá entrar nos municípios litorâneos. Até a manhã, a RJ-124 registrava 3km de congestionamento por conta da barreira sanitária montada em São Pedro da Aldeia.

Em algumas cidades, como Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo, hóspedes de hotéis deverão mostrar o comprovante de reserva. Motoristas que passaram pela RJ-124, a Via Lagos, afirmaram ao DIA que muitos veículos têm passado com "o porta-malas lotado". "O trânsito, dá para perceber, não está exatamente ruim por conta da movimentação. Mas muitos carros que passam estão com o porta-malas lotado de malas. Famílias, pai, mãe, filho, cachorro", contou um motorista de aplicativo.

TUDO CONGESTIONADO

‘superbarreira’ já iniciou desde as 5h da manhã desta sexta-feira (26) e quem tentar entrar na Região dos Lagos, vai enfrentar dificuldades.



Na RJ-106, em São Pedro da Aldeia, logo após a saída da Via Lagos, o congestionamento é intenso . pic.twitter.com/jJTfd3IGD8 — Ação e Reação (@reacao_acao) March 26, 2021

Na BR-040, que liga Rio e Petrópolis, não houve, por ora, "registro de queda do fluxo de veículos no trecho", segundo a Concer, que administra a via. Na BR-101, que dá acesso a municípios litorâneos como Rio das Ostras e Macaé, o trânsito está normal nos dois sentidos.

