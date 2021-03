Barreira sanitária é montada na chegada ao Rio Divulgação/Detro

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 09:34 | Atualizado 26/03/2021 10:34

Rio - Agentes do Departamento de Transportes dos Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) e da Polícia Militar passarão a atuar em barreiras sanitárias durante a pausa emergencial de dez dias, na Cidade do Rio. O objetivo da ação é evitar que ônibus de turismo e linhas não convencionais de vans de outros municípios entrem na cidade. A fiscalização também acontece nos ônibus para garantir o uso de máscaras e álcool gel nos transportes regulares.

O Detro informou que vai dar apoio a todos os municípios que solicitarem auxílio para a a barreira sanitária contra a covid. Nesta quinta-feira, as equipes estão nos acessos ao município de Rio das Ostras. Durante a manhã desta quinta-feira, dois veículos foram multados. Paraty e Angra dos Reis também receberão apoio do Detro-RJ nos próximos dias.

As operações seguem até o dia 01 de abril. Até o momento, 137 veículos foram vistoriados e 16 impedidos de entrar nos municípios. As ações seguem ao longo do dia.

