Grupo se reúne em Ipanema. Permanência na areia está proibida ESTEFAN RADOVICZ/AGÊNCIA O DIA

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 15:20

Rio - O segundo dia de parada emergencial na cidade do Rio foi com episódios de descumprimento das regras impostas pela prefeitura. No início da tarde deste sábado (27), a reportagem do DIA percorreu as praias da Zona Sul e observou muitos cariocas aproveitando o sol na areia. A permanência na praia é proibida por decreto.

Confira as fotos da movimentação nas praias este sábado:

Publicidade

fotogaleria

Desde a última sexta-feira (26) e até o próximo domingo de Páscoa, dia de 4 de abril, os cariocas só poderão aproveitar as praias para realizar práticas esportivas individuais. Está proibido permanecer na areia, além de esportes coletivos, como futevôlei, altinha e treinamentos funcionais, e o comércio ambulante.

Publicidade

Veja o que estará funcionando nos próximos dez dias. pic.twitter.com/Gda9rfXza0 — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) March 26, 2021

Em Madureira, na Zona Norte, a maior parte do comércio não essencial respeitou as regras e abaixou as portas. Algumas lojas, no entanto, funcionavam a meia porta, na tentativa de driblar a fiscalização.

Publicidade

Prefeitura aplica 186 multas na sexta-feira e dispersa 150 pessoas em praia da Zona Oeste

A prefeitura registrou 736 autuações, entre reboques, infrações sanitárias e multas de trânsito, no primeiro dia de parada emergencial na cidade do Rio, na sexta-feira (26). Foram 186 multas aplicadas em bares, restaurantes e comércio ambulante. Outros 11 estabelecimento foram fechados por não funcionar conforme as regras determinadas pelo decreto, válido até o domingo de Páscoa, semana que vem.

Publicidade

Na Zona Oeste, a Guarda Municipal dispersou uma aglomeração de banhistas na Praia da Joatinga, durante a tarde de sexta-feira. Após receber denúncia, agentes constataram que havia cerca de 150 pessoas. Todos foram orientados sobre a proibição da permanência na areia e saíram do local. Não houve registro de confrontos.