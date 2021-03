Produtos tóxicos e nocivos foram apreendidos Divulgação

Por Thuany Dossares

Publicado 28/03/2021 09:46

PMs da da Unidade de Policiamento Ambiental encontraram um revólver na casa do suspeito Divulgação Rio - Suspeito de vender clandestinamente venenos utilizados na agricultura, um homem foi preso em flagrante por policiais militares, no sábado, no município de Tanguá, na Região Metropolitana. Na ação, foram apreendidos um revólver e diversos produtos tóxicos.

Os PMs da Unidade de Policiamento Ambiental (Upam) do Parque Estadual da Serra da Tiririca, na Estrada da Posse, receberam uma denúncia, através do programa Linha Verde, do Disque-Denúncia, sobre a localização de um homem que armazenava em sua casa, em Tanguá, e comercializava produtos usados na agricultura que só podem ser vendidos quando há autorização específica.

Os militares foram recebidos pelo suspeito e no imóvel encontraram um galão de 20 litros de Nufosate, um frasco de um litro de talstar, um frasco de um litro de abamex e um pacote de um quilo do produto imidagold. Um revólver calibre 38 também foi apreendido. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).

De acordo com o Linha Verde, esses produtos são tóxicos e só podem ser manipulados ou comercializados com uma autorização e licença específica, pois são nocivos à saúde humana e ao meio ambiente.