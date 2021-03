Davi Gabriel, de 11 anos, abriu um brechó na garagem de casa para ajudar a mãe financeiramente Reprodução / Facebook

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 18:19

O DIA, Ariana relatou que não esperava a repercussão que a postagem teve, que hoje conta com mais de mil compartilhamentos e 2,2 mil curtidas. fotogaleria Rio - No dia 18 de março, Ariane da Silva publicou um texto emocionante em seu Facebook, contando do brechó que seu filho Davi abriu para ajudar a pagar as contas de casa. Em conversa com, Ariana relatou que não esperava a repercussão que a postagem teve, que hoje conta com mais de mil compartilhamentos e 2,2 mil curtidas.

Em julho do ano passado, Ariana da Silva Moreira foi atropelada na Avenida Roberto Marinho, em São Gonçalo, município onde reside. Após o acidente que deixou ferimentos graves, Ariana foi afastada de seu emprego como zeladora de uma escola, porém, desde então, nunca recebeu suporte financeiro do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Com o acidente, Ariana também não pôde mais fazer os salgadinhos que vendia para a vizinhança e por aplicativo de entrega.

Publicidade

"Ela estava muito triste. Muito abalada com as contas e o acidente", Davi conta sobre o estado emocional de sua mãe, após o acidente. Isto foi a principal razão para Davi abrir seu brechó, que, em pouco mais de uma semana, já lucrou o suficiente para bancar as contas de água, luz e aluguel de sua casa no próximo mês. Neste mesmo período, o perfil criado no Instagram pela mãe já conquistou mais de mil seguidores.

"No começo, eu fiquei com muito medo das pessoas não gostarem", Davi revelou. O menino já havia proposto a ideia do brechó para sua mãe meses após o acidente, mas Ariana não poderia supervisionar o filho e, por isso, pediu que esperasse. Quando suas condições físicas melhoraram, Ariana permitiu que o filho usasse a garagem para inaugurar seu brechó.

Publicidade

De acordo com Ariana, foi Davi quem organizou tudo, inclusive a decoração da loja, pintando caixotes com uma tinta encontrada em casa para utilizá-los como estantes para expôr seu estoque. Muitas das roupas vendidas por Davi são doações feitas por amigos, que apoiam a família desde o acidente de Ariana.

"Eu postei o texto mais pra mostrar que não estamos fazendo 'corpo mole'", Ariana revelou ao comentar da publicação que viralizou nas redes sociais. A ideia era que estes mesmos amigos que têm auxiliado a família vissem a disposição do filho em mudar a situação.

Publicidade

"Foi uma luz no fim do túnel, brilhando com tanta força através da atitude do Davi, que me trouxe esperança", a mãe afirma. Desde que o brechó foi aberto, Davi já cuida das compras de casa, como padaria e "sacolão". Ariana garante que mesmo quando se recuperar totalmente, eles planejam manter o brechó funcionando e parentes já reconhecem como a iniciativa mudou, inclusive, o semblante dela. "Estou em paz, estou radiante", ela finaliza.